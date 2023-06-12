STK'ler kurban bağışlarını depremzedelere ulaştıracak

Türkiye'deki birçok yardım kuruluşu, hayırseverlerin hisselerini Kurban Bayramı organizasyonlarıyla Türkiye'de deprem bölgesine, dünyada ise ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk Kızılay, bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülecek çalışmada vekalet bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında 2 bin 650 lira olarak belirledi.

Yurt dışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden karşılamak isteyenler, Türkiye için 1 hisse karşılığı 295 dolar veya 275 avro, diğer ülkeler için 130 dolar veya 120 avro ödeyerek vekalet verebilecek.

Türkiye dahil 23 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Et ve Süt Kurumu işbirliğiyle hazırlayacağı kurban paylarının önemli bir bölümünü 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin etkilediği bölgelerdeki afetzedelere dağıtacak.

Kurban paylarından aşevlerinde sıcak yemek de sunulunken kavurma konservesi de yapılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı ise "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla bu yıl ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Vakıf, vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak duyurdu.

İHH 48 ülkede kurban kesecek

İHH İnsani Yardım Vakfı ise bayram kampanyası kapsamında Türkiye dahil 48 ülkede kurban kesmeyi planlıyor. Vakıf, kurban bedelini bu yıl yurt içi ve yurt dışında 3 bin 700 lira olarak belirledi. İHH ayrıca, Türkiye dahil 15 ülkede 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibine bayramlık kıyafet yardımında da bulunacak.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Kurban; Allah'a Yakınlaşmak, Muhtaçla Paylaşmaktır" sloganıyla bayram için organizasyonlar düzenleyecek. Derneğin kurban bağış bedeli Afrika'da 2 bin, Asya'da 2 bin 600, Arakan kamplarında 3 bin 500, Yemen'de 4 bin 100, Gazze'de 7 bin 500, Türkiye (deprem bölgesi) ve Filistin kamplarında ise 5 bin 900'er lira olarak belirledi.

Deniz Feneri Derneği, bu yıl deprem bölgesi başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kurban kesmeyi planlıyor. Dernek 1 hisse kurban bedelini yurt içi 7 bin 500, yurt dışı 2 bin 250 lira olarak açıkladı.

Yardımeli Derneği, deprem bölgelerinde ve yurt dışında 20 farklı bölgede kurban kesecek. Dernek, kurban hissesini Afrika için 1975, Asya için 2 bin 950, Türkiye için 3 bin 500, Filistin ve Gazze için 8 bin lira olarak belirledi.

İDDEF 47 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bu yıl "Paylaş Kurbanını Kardeşinle" sloganıyla Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da 47 ülke, 309 bölgede kurban organizasyonu gerçekleştirecek.

Federasyon, bu yıl vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelini büyükbaş için 2 bin 200, küçükbaş için 2 bin 500 lira olarak açıkladı.

Sadakataşı Derneği, bu yıl "Kurban İyiliği Yaşatır" çağrısıyla Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede kurban kesmeyi hedefliyor. Dernek tarafından bu yıl kurban hisse bedeli için 3 ayrı fiyat kategorisi yapıldı.

Buna göre hisse bedeli, Afrika ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 2 bin, Asya ülkeleri ve Macaristan'ın yer aldığı ikinci bölge için 3 bin 500, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin olduğu üçüncü bölge için de 5 bin lira şeklinde belirlendi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da bu yıl 40 ülkede kurban organizasyonu planlarken yurt dışı kurban hisse bedelini 3 bin lira olarak açıkladı. Ayrıca vakıf, Türkiye dışından bağış yapmak isteyen hayırseverlerin kurban hisse bedelini 130 avro olarak duyurdu.

Mirasımız Derneği ise deprem bölgesi için kurban bedelini 6 bin 500, Kudüs için 12 bin, Afrika için de 1900 lira olarak açıkladı.

Beşir Derneği de kurbanda Türkiye ve dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlıyor. Dernek yurt içi ve yurt dışı kurban hisse bedelini 5 bin lira olarak duyurdu.

Türkiye başta olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Afrika'da kurban organizasyonu düzenleyen İnsan Vakfı, kurban hisse bedelini Asya ve Afrika için 2 bin 400, Balkanlar ve Orta Doğu için 3 bin 500, Türkiye için 7 bin 500 olarak açıkladı.

Kardeş Eli Derneği 17 ülkeye ulaşmayı hedefliyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, kurban bağışlarını Afganistan, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Hindistan, Tanzanya, Kamerun, Nijer, Somali, Suriye, Yemen, Kazakistan, Azerbaycan, Kosova ve Türkiye gibi birçok ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Dernek bir kurban hisse bedelini 2 bin 600 lira olarak açıkladı.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin küçükbaş kurban bedeli 21 bin 500, büyükbaş hisse bedeli 18 bin 500 oldu.

Kardeş Eli Derneği kurban bağışlarını 17 ülkedeki ihtiyaç sahibine ulaştırmayı amaçlarken Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı da Türkiye, Afrika, Bangladeş, Afganistan, Yemen ve Filistin'de kurban kesimi yapacak.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ise "Mutlu Et Projesi" kapsamında bu yıl kurban bağış fiyatını 5 bin 450 lira olarak duyurdu.

Yetim Vakfı da bu yıl "Gülüşüne Kurban" sloganıyla kurban bayramında 20 ülkede 500 bin insana ulaşmak istiyor. Vakıf, kurban hisse bedelini yurt dışında 2 bin 500, yurt içinde 5 bin 500 lira yaptı.

Tebessüm Derneği de 7 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek. Dernek, kurban bağış bedelini yurt dışında 2 bin, yurt içinde 6 bin 750 lira olarak açıkladı.

Vuslat Derneği, "Kurbana Kavuşmak Ne Güzel" çağrısıyla 3 kıtadaki 20 ülkede kurban organizasyonları düzenleyecek. Dernek, yurt dışında büyükbaş kurban hisse bedelini 1800, küçükbaşı 2 bin, yurt içinde büyükbaş hisse bedelini de 7 bin 500 olarak belirledi.

İhlas Vakfı ise vekaletle kurban kesimlerini yurt içinde ve yurt dışında yapacak. Ayrıca Mehmetçik Vakfı gibi birçok kuruluş da yurt içinde kurban organizasyonu düzenleyecek.