STK'ler depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

İslam Dünyası STK'ler Birliğine (İDSB) bağlı İnsani Yardım Platformuna üye 100'e yakın dernek deprem bölgesine yardım için kolları sıvadı. Yurt içi ve yurt dışında üyeleri bulunan platformun Malezya ve Pakistan üyeleri depremin üçüncü günü Türkiye'ye gelerek arama-kurtarma ekiplerine destek verdi.

Depremin ilk günü çevrim içi toplantı yaparak deprem bölgesine yardım çağrısında bulunan platform üyeleri, bölgeye su arıtma cihazı, çadır, nakdi yardım, battaniye, gezici aşevi ve yaklaşık bin ton pirinç gibi malzemelerin dağıtımı gerçekleştirdi.

Platform, yardım faaliyetlerini AFAD ve çeşitli yardım kuruluşları aracılığıyla yapıyor.

Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, depremin ilk gününden itibaren 60 kişilik gönüllüsüyle deprem bölgesindeki arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldı. Ekipte yer alan sağlık personeli, yaralanan ve hasta olan depremzedelerin tedavisiyle ilgilendi.

Kurdukları aşevinde günlük 2 bin kişilik yemek dağıtan dernek üyeleri, Ramazan Bayramına kadar yemek ikramını sürdürecek.

Şu ana kadar bölgeye 14 tır yardım gönderen dernek, yardım malzemelerinin yer aldığı 2 tırı daha bölgeye ulaştıracak.

Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanat Vakfı (İSTAF), İstanbul ve Antalya'da bulunan gönüllüleriyle 8 araçlık yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

Gönüllüler, içerisinde bulgur, pirinç, salça, yağ, pekmez, uyku tulumu, portatif yatak, ayakkabı, tuvalet kağıdı, bebek bezi, kıyafet, hijyen seti, su ve süt gibi ürünlerin bulunduğu yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırdı.

10 bini aşkın depremzedeye sıcak yemek

Depremin ardından çeşitli illerde 41 yardım toplama merkezi kuran Haznevi İlim ve İrfan Vakfı, bu merkezlerde ekmek, kuru bakliyat, battaniye, hijyen seti, kışlık kıyafet, ısıtıcı, çocuk oyuncağı, meyve-sebze, jeneratör, sıvı yağ, şeker, tüp, hayvan yemi gibi malzemeleri depremzedelere dağıttı. Vakıf, mobil mutfak ve mobil tuvalet ile 2 bin arama-kurtarma ekipmanını da afet bölgesinde vatandaşların hizmetine sundu.

Sıcak yemek ikramını yapan vakıf, bugün itibarıyla 10 bini aşkın depremzedeye yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Sevap Tası Derneği ramazan hazırlığına başladı

İstanbul'da 3 yıl önce kurulan Sevap Tası Derneği, deprem bölgesinde ramazan ayı için hazırlıklara başladı. Depremin ardından ilk olarak mobil aşevini Kahramanmaraş'a yollayan dernek, Almanya merkezli Wefa Derneği ile deprem bölgelerine gönderilmek üzere acil ihtiyaç malzemesi topladı.

İçerisinde gıda maddelerinin bulunduğu 2 tırı deprem bölgesine gönderen dernek, soba ve odun ile küçük tüp ve ihtiyaç malzemesini depremzedelere dağıttı.

Bir haftada 100 bin kişilik sıcak çorbayı deprem bölgesinde vatandaşlara dağıtan dernek, ramazanda Wefa Derneği ile 2 bin kişilik iftar sofrası kuracağını duyurdu.

Nef Vakfından Hatay'a yardım eli

Nef Vakfı, depremin hemen ardından AFAD ile irtibata geçerek kriz masası kurdu ve ekiplerini deprem bölgesine ulaştırdı.

Sahada arama-kurtarma çalışmalarına destek veren vakıf üyeleri, ayni ve nakdi yardımları da ihtiyaç bölgelerine ulaştırdı.

Çadır, jeneratör, gıda, hijyen ve bebek ürünleri, battaniye, kışlık kıyafet, soba, ısıtıcı, iş makineleri gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri deprem bölgesine sevk eden vakıf, depremin yaşandığı ilk günden itibaren 89 tır ve 3 okul servisini dolduracak yardım malzemesini Hatay'a ulaştırdı.

Küçükalioğlu Vakfı 40 konteyner kurdu

Konteyner ev üretimi yapan firmalarla anlaşarak 40 konteyner satın alan Küçükalioğlu Vakfı, içlerine ranza, ısıtıcı, yatak, set üstü ocak gibi ihtiyaç malzemeleri yerleştirdi.

Konteyner evlerin bir kısmını Hatay'a bir kısmını da Gaziantep'e kuran vakıf, Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan akademisyenler için de üniversite bahçesine konteyner evler yerleştirdi.

Diyarbakır'da bir çadır kente 3 konteyner ana sınıfı ve kütüphane kurulurken, ana sınıfları için masa, sandalye, dolap, tahta, eğitim setleri, gıda ve kıyafet yardımı da yapıldı.

Hatay'a 1 tır yardım malzemesi yollayan vakıf, bağışçıları aracılığıyla 1 konteyner mahallesinin elektriğini karşılayacak güneş enerjisi sistemini temin etti.