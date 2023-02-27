STK'ler depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor Güncel Haberler Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Kafkas Vakfı, deprem bölgesine kuru gıda yardımı, su, çorap, iç çamaşırı, ped, bebek bezi, ayçiçeği yağı, termal içlik, bere, hijyen kiti, tencere ve küçük tüp gibi malzemeleri dağıtarak yardımda bulundu. Vakıf, afet bölgesinde beslenme ve barınma gibi acil yardımların yanı sıra psikososyal destek de veriyor. Avrasya Araştırma, Eğitim ve Sosyal Hizmet Vakfı, arama kurtarma ekibi ile Hatay'daki çalışmalara destek verdi. Bağışçılardan toplanan yardımları tırlarla deprem bölgesine götüren vakıf, depremin 3. gününde Hatay'da bulunan lojistik deposunda yardımları tasnif ettikten sonra köylere yardım dağıttı. Çadır, elbise, battaniye, ısıtıcı, odun, gıda ve hijyen malzemelerini depremden etkilenen vatandaşlara dağıtan vakıf gönüllüleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 20 tır eşya ulaştırdı. Vakıf, Hatay Stadyumu'nda kurulan AFAD çadır bölgesine 26 ton odun yolladı. Erenköy Gençlik Derneği aşevlerine gıda ulaştırdı Erenköy Gençlik Derneği, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden bağışlanan yardımları depolarda toplayarak Hatay Reyhanlı'daki lojistik merkezine götürmeyi sürdürüyor. Dernek, jeneratör, ısıtıcı, soba, su, battaniye, hijyen kiti, tekstil malzemesi, odun ve gıda gibi yardımları depremzedelere ulaştırdı. Aşevlerine dağıtılmak üzere 4 tır gıda yollayan dernek, acil ihtiyaç ve barınma malzemelerini evleri yıkılan ailelere ulaştırıyor. Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD), erzak kolilerini depremzedelere teslim etti. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı dağ köylerine yardım kolilerini ulaştıran dernek, erzak kolisi dağıtmaya devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Vakıf Hatay Güncel Haberler

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