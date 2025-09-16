STK'lar Gazze'deki Kara Operasyonuna Tepki Gösterdi

STK'lar Platformu, Gazze'de başlayan kara operasyonuna tepki gösterdi.

Çorlu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yatsı namazı sonrası düzenlenen program, hafız Emirhan Demirel'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Platform adına açıklama yapan Bülent Kaya, Gazze'de aylardır devam eden kuşatma ve saldırıların, son olarak başlayan kara operasyonlarıyla yeni ve endişe verici bir boyuta ulaştığını söyledi.

Bu operasyonun dayanılmaz bir insani kriz ile boğuşan bölge halkı için durumu daha da ağırlaştırdığını ifade eden Kaya, on binlerce Filistinli'nin evlerinin yerle bir edildiğini kaydetti.

Filistinli ailelerin evsiz ve çaresiz kaldığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Kara operasyonunun başlamasıyla sivil kayıplar korkunç bir hızla artmaktadır. Hastaneler, okullar, ibadethaneler ve sığınma merkezleri de çatışma alanlarına dönüşmüş, sivillerin sığınabileceği hiçbir güvenli yer bırakılmamıştır. Uluslararası hukuka göre, savaş suçları kapsamına giren bu eylemler, tüm dünyanın gözü önünde işlenmektedir. Açlığın bir savaş silahı olarak kullanılması, gıda ve su kaynaklarına erişimin engellenmesi, sivil halkın kasıtlı olarak aç bırakılması, insanlık onuruna aykırı bir zulüm örneğidir."

Program, dua edilmesiyle sona erdi.

Açıklamaya, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Ali İhsan Şahbaz, İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şube Başkanı Kurtuluş Ay, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.