STK'lar Brüksel'de Gazze politikasını protesto etti

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu.

Aralarında Handicap International, Save, Oxfam, Action Aid'in de yar aldığı çok sayıda STK, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 290'ıncı günü nedeniyle Brüksel'de AB Konseyi ve AB Komisyonu önünde bir araya geldi.

Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Her balonun üzerine bölgedeki sıkıntıları anlatan mesajlar yapıştıran göstericiler, "Gazze'de hayata 290 gün boyunca acı ve ıstırap damgasını vurdu" yazılı afiş açtı.

STK'ler, Gazze'deki insani felaketin devam etmesine neden olan siyasi eylemsizliği protesto etti.

Göstericiler, derhal ve kesin ateşkes sağlanması, çatışmanın sona erdirilmesi ve Gazze halkına somut destek sağlanması için AB ve kurumlarından siyasi liderlik yapmasını talep etti.

AB ülkelerini, ateşkes için somut önlemler almaya çağıran göstericiler, Gazze'de çocukların tamamen korunmasız kaldığını ve devam eden şiddetin en ağır bedelini onların ödediklerini anımsattı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 983 Filistinli öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybetti.