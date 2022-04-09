Stjepan Tomas: "Çok pozisyona girdik ama atamadık"

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, sahalarında 2-1 kaybettikleri Kayserispor maçının ardından yaptığı konuşmada çok üzgün olduklarını belirterek, "90 dakika boyunca hiç pes etmedik. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Olmayınca olmuyor. Üzgünüz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, açıklamalarda bulundu. Tomas, "Bugün üçüncü maçımızı kaybettik. Hak etmediğimizi düşünüyorum. Maçın başında basit hatlardan gol yedik. Sonra iyi bir reaksiyon gösterdik. Çok fırsatlar kaçırdık. 90 dakika boyunca hiç pes etmedik, mücadele ettik. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Olmayınca olmuyor. Penaltı pozisyonunu görünce şaşırdım. Maçtan sonra seyrettiğimde yüzde yüz net penaltı olduğunu gördüm. Bizim Galatasaray'a karşı oyndığımız maçta aynı pozisyona penaltı kararı verilmişti. Maalesef olmadı, üzgünüz" şeklinde konuştu.

(Salih Yılmazsoy - Ali İhsan Çiftçi/İHA)