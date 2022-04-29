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Stinger atışlarında hedefler başarıyla vuruldu

AA - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Stinger atışlarında hedeflerin başarıyla vurulduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Stinger atışlarında hedeflerin başarıyla vurulduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sanki hedefe atılmış bir ok, cesaret istersen hepsinden çok, ey mücehhez ve muzaffer Mehmet, senin için vatandan öte yok. Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Stinger atışlarında hedefler başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, silahların atışa hazırlanışı, hedef tespiti ve Stinger atışlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

AA / Güncel

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