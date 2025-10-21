Haberler

Steve Bannon'dan CIA'ya Sert Eleştiri: Ratcliffe İstifa Etmeli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Trump danışmanı Steve Bannon, CIA'nın Hamas ile ilgili müzakerelerdeki tutumunu eleştirirken, CIA Direktörü John Ratcliffe'in istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bannon, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'a yalan söylendiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Merkezi İstihbarat Teşkilatının ( Cıa ) Hamas'ın müzakerelerdeki tutumuna ilişkin Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a "yalan söylediğini" belirterek, CIA Direktörü John Ratcliffe'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Daily Mail'in haberine göre, Bannon, "War Room" adlı podcast programında Trump'ın yakın çevresindeki üst düzey yetkilileri eleştirdi.

CIA'in Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'u Gazze'ye ilişkin günde üç kez bilgilendirdiğini ancak bu süreçte ona yalan söylediğini belirten Bannon, "Bu, istihbaratın önemsiz bir hatası değildi. Orada oturdu ve ona günde üç kez yalan söylediler. Hamas'ın asla anlaşmaya varmayacağını söylediler." diye konuştu.

Bannon, bu sözlerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ve İsrail istihbarat servisi Mossad'a ait olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"(CIA Direktörü) Ratcliffe bugün istifa etmeli ya da ulusal televizyonda bir kongre oturumu yapalım. Bu insanlara müzakerelerde ne söylediğini tam olarak gösterelim. ABD Başkanı'na (İsrail'in İran'a) 12 gün süren saldırıların başında ne dediğine dönelim çünkü bu bir yalandı."

Bannon, Witkoff'un Umman'ın başkenti Maskat'ta görüşme yapamaması için çabalar olduğunu ifade ederek Mossad'ın bu konuda söz sahibi olduğunu söyledi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın saf dışı bırakılması için çalışıldığını da dile getiren Bannon, "(Gabbard) Kongre'ye ifade verdi ve medyaya konuştu. Onu karaladılar ve İsrail'in ileri gelenleri, Başkomutan'a (Trump'a) gerçeği söylediği için onu saf dışı bırakmaya çalışıyor." dedi.

Bannon, tüm bunların "yüzsüz yalanlar" olduğunu belirtti.

Martta ABD Kongresi'nde konuşan Gabbard, istihbarat teşkilatının "İran'ın nükleer silah üretmediği ve (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını onaylamadığı yönündeki değerlendirmesini sürdürdüğünü" belirtmişti.

Trump, Gabbard'ın açıklamalarına katılmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı

Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Hepsi Gazze'den çıkarıldı
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş

KKTC, 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı

Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Hepsi Gazze'den çıkarıldı
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.