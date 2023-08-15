STEREO-A Uzay Aracı ile Güneş'in Gizemleri Keşfediliyor

Son 17 yılda, yalnız bir uzay aracı, Güneş etrafındaki yörüngesinde Dünya'nın izlerini takip ederek ev sahibi yıldızımızın eşi benzeri görülmemiş manzaralarını yakaladı. STEREO-A gezegenin hayat kaynağını daha yakından tanıma fırsatı sundu. NASA STEREO-A uzay aracının, 25 Ekim 2006'daki fırlatılmasından bu yana ilk kez Dünya'yı geçeceğini açıkladı. Bu geçiş, sadece uzay aracının Dünya ile tekrar bir araya gelme fırsatı değil. Aynı zamanda STEREO-A NASA'nın diğer görevleriyle işbirliği yapacak. Bu sayede astronomlar, Güneş'i yeni ve heyecan verici yollarla gözlemleme fırsatı bulacak.

Son 17 yılda, yalnız bir uzay aracı, Güneş etrafındaki yörüngesinde Dünya'nın izlerini takip ederek ev sahibi yıldızımızın eşi benzeri görülmemiş manzaralarını yakaladı. Güneş-Yer İlişkileri Gözlemi görevini başarıyla tamamlayan STEREO-A gezegenin hayat kaynağını daha yakından tanıma fırsatı sundu.

STEREO-A Dünya'yı Güneş'in bilinmeyenleriyle tanıştırıyor.

Nasa STEREO-A uzay aracının, 25 Ekim 2006'daki fırlatılmasından bu yana ilk kez Dünya'yı geçeceğini açıkladı. Bu geçiş, sadece uzay aracının Dünya ile tekrar bir araya gelme fırsatı değil. Aynı zamanda STEREO-A Nasa'nın diğer görevleriyle işbirliği yapacak. Bu sayede astronomlar, Güneş'i yeni ve heyecan verici yollarla gözlemleme fırsatı bulacak.

Güneş-Yer İlişkileri Gözlemi görevi başlangıçta STEREO-A ve STEREO-B isimli iki uzay aracıyla başlamıştı. . İki uzay aracı, Güneş'in ilk stereoskopik veya çoklu bakış açısı görüntüsünü sağladı. Bir noktada, uzay araçları yörüngelerinde birbirlerinden 180 derecelik bir ayrılma yaşadı. Bu da araştırmacılara Güneş'i ilk kez tam bir küre olarak görme fırsatı sundu.

Nasa Kayıp Uzay Mekiği ile Bağlantı Kurdu!

Nasa'daki STEREO programı bilim insanı Lika Guhathakurta, "Bundan önce Güneş-Dünya hattına bağlıydık. Sadece Güneş'in bir tarafını aynı anda görüyorduk. STEREO bu bağı kopararak bize Güneş'i üç boyutlu olarak görme fırsatı verdi." ifadesini kullandı.

Maalesef 2014 yılında, STEREO-B planlı bir sıfırlama sonrasında sessizliğe büründü. Bunun sonucunda STEREO-A yalnız gitmek zorunda kaldı. STEREO-A, verilerini NASA ve Avrupa Uzay Ajansı arasında bir ortak misyon olan Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO) ile NASA'nın Güneş Dinamiği Gözlemevi (SDO) verileriyle sentezleyecek.

Güneş görevleri arasındaki bu işbirliği, Güneş'in çoklu bakış açılarından görüntüsünü ve stereoskopik görüşünü sağlayacaktır. Bu, beynimizin her gözden gelen görüntüleri karşılaştırmaya, daha uzak nesneleri ayırt etmek ve derinlik algısı oluşturmak için kullanmasına benzer. Bu üç görev tarafından toplanan veriler sayesinde tüm dünya Güneş'in üç boyutlu modeliyle tanışacak.