STEPNE LASTİĞİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI Güncel Haberler SAKARYA'da, polisin takibe alarak durdurduğu hafif ticari aracın stepne lastiğinden uyuşturucu dolu paketler çıktı. SAKARYA'da, polisin takibe alarak durdurduğu hafif ticari aracın stepne lastiğinden uyuşturucu dolu paketler çıktı. İki operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İki ayrı operasyonda yapılan aramalarda 2 kilo skunk, 770 gram metamfetamin, 18 gram esrar, 1.40 gram kokain, 9 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerinin, TEM Otoyolu'nda düzenlediği operasyon ise polis tarafından görüntülendi. Polis takibe aldığı hafif ticari aracı bir dinlenme tesisine yönlendirerek durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine stepne lastik kesilince içerisinde uyuşturucu dolu paketler çıktı. İki operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

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