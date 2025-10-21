Haberler

Steinmeier: Avrupa, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Ders Çıkarmalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dersler çıkarması gerektiğini ifade etti. Steinmeier, Avrupa savunma sanayisine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ve Almanya'nın ordusunu güçlendirme kararı aldığını belirtti. Ayrıca Gazze'deki ateşkese de değinen Steinmeier, insani yardımın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Avrupa'nın Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan dersler çıkarması gerektiğini belirterek ciddiye alınmak için silahlandıklarını söyledi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, başkent Viyana'ya resmi ziyarette bulunan Alman mevkidaşı Steinmeier'i Hofburg Sarayı'nda ağırladı. Görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bellen, Almanya'dan Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 28 yıl sonra gerçekleşen resmi ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

İki ülkenin ekonomi, kültür, bilim ve siyaset dahil birçok alanda yakın işbirliği içerisinde olduğunu hatırlatan Bellen, mevkidaşıyla Almanya ve Avusturya'nın Avrupa Birliği'nde (AB) ve dünyada barış, refah ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için neler yapılabileceğini konuştuklarını aktardı.

Bellen, bugün yaptıkları görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Gazze'de sağlanan ateşkesi de ele aldıklarını anlattı.

Gazze'de varılan ateşkesten ve esirlerin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Bellen, Avusturya ve Almanya'nın "tarihsel nedenlerle" özel bir sorumluluğu olduğunu ve bu nedenle "İsrail'in kendini savunma hakkını diğerlerinden daha açık şekilde tanıdıklarını" savundu.

Bellen, öte yandan Gazze'deki durumun tahammül edilemez olduğunu ve en kısa sürede insani yardım sağlanması gerektiğini söyledi.

Macaristan'ın, "sadece ABD Başkanı Donald Trump değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de ağırlamak istemesi" hakkındaki düşünceleri sorulan Bellen, "Putin hakkında uluslararası bir tutuklama kararı olduğuna inanıyorum. Macar hükümetinin burada bir istisna uygulamak için yeterli çabayı gösterip göstermediğini bilmiyorum. Bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de göreceğiz." diye konuştu.

"Avrupa savunma sanayimize daha fazla yatırım yapmalıyız"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de Avrupa'nın Rusya- Ukrayna Savaşından dersler çıkarması gerektiğini belirterek "Kendi savunma kapasitemizi güçlendirmeliyiz. Almanya'da ordumuzun daha iyi donanım ve personel takviyesi için temel kararlar alınmıştır. Bu nedenle, Avrupa savunma sanayimize daha fazla yatırım yapmalıyız." dedi.

Steinmeier, Ukrayna'nın savunmasını Rusya'ya karşı desteklediklerini ifade ederek "Bu konuda Avusturya ile de yakın işbirliği içindeyiz. Ukrayna'yı güçlendirmeye devam ederken Rusya üzerindeki baskıyı da artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Avrupa'daki güvenlik mimarisini kökten değiştirmenin kendi istekleri olmadığını vurgulayan Steinmeier, "Kırım'ın ilhakıyla başlayan ve sonunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle sonuçlanan girişim, Avrupa güvenlik mimarisini çökertmiştir ve bu nedenle ben bir dönem sonu diyorum. Yeniden pozisyon almamız gerekiyor. Ukrayna'da savaşın sürdüğünü biliyoruz, ancak Rusya'nın tüm Avrupa'da özgürlük ve demokrasiye tehdit oluşturduğunu da biliyoruz. Güvenlik politikası açısından buna hazırlıklı olmalıyız, bu da askeri gücümüzü önemli ölçüde artırmamız gerektiği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, Alman ordunu güçlendirmenin savaşmak istedikleri anlamında olmadığını belirterek "Tam tersini yapıyoruz. Ciddiye alınmak için silahlanıyoruz, güvenlik politikasını dış politikanın yerine koymak için değil, değişen uluslararası durumda ciddiye alınmak için güvenliği güçlendirmeliyiz ve bu yolda iyi ilerlediğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmış olmasından memnun ve minnettar olduklarını dile getiren Steinmeier, artık önemli olanın, Gazze'deki nüfusa insani yardımın yeniden başlaması olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var

Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
Genç katibin şüpheli ölümü! Parkta cansız bedeni bulundu

Genç katibin şüpheli ölümü! Parkta cansız bedeni bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.