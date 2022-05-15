Stefan Kuntz, Kasımpaşa - Antalyaspor maçını tribünden takip etti - Haberler

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Stefan Kuntz, Kasımpaşa - Antalyaspor maçını tribünden takip etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Stefan Kuntz, Kasımpaşa - Antalyaspor maçını tribünden takip etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kasımpaşa - Antalyaspor mücadelesini tribünden takip ediyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kasımpaşa - Antalyaspor mücadelesini tribünden takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na gelerek mücadeleyi takip etmek için tribündeki yerini aldı. Protokol tribününden müsabakayı takip eden Alman teknik adam, karşılaşmanın devre arasında bir süre Kasımpaşalı Eren Elmalı ile sohbet etti.

(İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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