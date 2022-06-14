Steam Next Fest 2022 başladı: İşte öne çıkanlar

Eğer Steam Greenlight'ı hatırlayacak kadar eski bir oyuncuysanız eskiden demo izlemekle ne kadar haşır neşir olabildiğimizi bilirsiniz. Steam'de eskisi kadar demolar ya da bitmemiş oyunlarla ilgili heyecan verici gelişmeler duymasak da hala yeni çıkış yapacak oyunlara destek veriliyor. Her yıl düzenlenen Steam Next Fest, 2022 yılında da demo oyunları öne çıkarıyor. İçlerinden denemeye değer görünenleri listeledik.

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Steam Next Fest 2022 etkinliğinde demolar sahneye çıktı

Steam her yıl, çıkmak üzere olan bağımsız oyunların demo sürümlerini sergiliyor. Bu etkinlikte demoların indirilebilir olmasının yanı sıra, gerçekleşen canlı yayınlarda oyunlarla ilgili konuşuluyor. Demosu yayınlanan oyunların geliştiricileri, oyunlarıyla ilgili öne çıkan yönleri yayınlarda anlatıyor ve bu yayınlar geniş bir program oluşturuyor.

Yayınlanan demolar; popüler ve çok oynanan gibi kategorilere ayrılmış durumda. Bu kataloglanma sayesinde ne tür bir yankı uyandıran oyunları oynamak istediğinizi anlayabilirsiniz. Eğer Next Fest'teki birkaç demoya şans vermeyi düşünüyorsanız şu oyunlarla başlayabilirsiniz:

Metal: Hellsinger

Cult of the Lamb

Anger Foot

Midnight Fight Express

Roots of Pacha

Escape Academy

Agent 64: Spies Never Die

Alaskan Truck Simulator

Turbo Golf Racing

Next Fest'in bu yılki etkinliğinde listelediğimiz oyunlar gibi pek çok seçenek var. Oyunlar arasından sevdiğiniz türe göre seçim yapıp, bu bağımsız yapımlara şans verebilirsiniz. Sizler bu oyunlar arasından hangilerine şans vermeyi düşünüyorsunuz?

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