Steam haftanın en çok satanlar listesini paylaştı! - Haberler

Steam haftanın en çok satanlar listesini paylaştı!
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Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesini açıkladı. Peki listede hangi yapımlar var?
Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu listenin yenisi bir süre önce açıklandı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…
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Steam haftanın en çok satanlar listesi
Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini paylaştı. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçen haftanın en çok satılanı oldu. Bununla birlikte konsol, son beş haftadır liderlik koltuğunu bırakmadı. İkinci sırada 12 Mayıs 2022'de çıkan uzay strateji oyunu Stellaris: Overlord bulunuyor.
24 Şubat 2022'de çıkan ve uzunca bir süre zirvede yer alan Elden Ring üçüncü sıraya kadar geriledi. Dördüncü sırada ise 2018'de satışa çıkan The Forest karşımıza çıkıyor.
Not: Bazı oyunların listede iki defa görünmesinin nedenini farklı paketlerle satışta olması şeklinde açıklayabiliriz. SteamDB, bu noktada paket isimleri yazmak yerine aynı oyunu iki defa listeye ekliyor.
Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;
Steam Deck
Stellaris: Overlord
Elden Ring
The Forest
We Were Here Forever
Songs of Conquest
Valve Index VR Kit
MONSTER HUNTER RISE
Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Listede en çok beğendiğiniz oyun ya da ürün hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.