Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu!

Bilgisayar oyuncularının sıklıkla tercih ettiği platformlardan Steam, haftalık karnesini duyurmaya devam ediyor. Aylardır Steam Deck ve Elden Ring gibi yapımların damga vurduğu liste güncellendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam haftanın en çok satanlar listesi

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini yeniledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 17 Mayıs 2022'de çıkan hayatta kalma temalı V Rising ise ikinci sıradan kendine yer buldu.

Üçüncü sırasında geçen hafta ön siparişe açılan CoD: Modern Warfare 2 bulunuyor. Dördüncü sırada 24 Şubat 2022'de çıkan ve uzunca bir süre zirvede yer alan Elden Ring karşımıza çıkıyor.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi;

Steam Deck

V Rising

CoD: Modern Warfare 2

Elden Ring

Valve Index VR Kit

It Takes Two

Sea of Thieves

The Quarry

Stray

Call of Duty®: Modern Warfare 2

Not: Bazı oyunların listede iki defa yer almasının nedeni farklı paketlerle satışta olması şeklinde açıklanabilir. Platform, burada paket isimleri yazmak yerine aynı oyunu iki defa listeye ekliyor.

V Rising sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6600, 3.3 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-11600K, 3.9 GHz veya AMD Ryzen 5 5600X, 3.7 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB veya AMD Radeon RX 590, 8 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Listede en çok beğendiğiniz oyun ya da ürün hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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