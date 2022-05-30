Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı! - Haberler

Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı!
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Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesini açıkladı. Peki listede hangi oyunlar veya ürünler var?
Steam, haftanın en çok satanlar listesini oyuncularla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck ve Elden Ring'in damga vurduğu liste bir süre önce güncellendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…
Steam haftanın en çok satanlar listesi
FIFA 22'nin standart sürümü geçtiğimiz hafta Steam'de yüzde 84'lük bir indirime girdi. Kullanıcılar, bu duruma büyük ilgi gösterirken, platformun en çok satanlar listesi de bu yönde şekillendi. Oyun, iki hafta önce sekizinci sıradayken, geçtiğimiz hafta dördüncü sıraya kadar yükseldi.
Listede liderlik koltuğunda 17 Mayıs 2022'de çıkış yapan hayatta kalma temalı V Rising oturuyor. Aynı zamanda ikinci sırada Valve'ın el konsolu Steam Deck ve üçüncü sırada ise Elden Ring karşımıza çıkıyor.
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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;
V Rising
Steam Deck
Elden Ring
FIFA 22
My Time at Sandrock
V Rising – Founder's Pack: Eldest Bloodline
Valve Index VR Kit
Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ – VIP Edition
No Man's Sky
Sniper Elite 5
V Rising sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i5-6600, 3.3 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz
Bellek: 12 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i5-11600K, 3.9 GHz veya AMD Ryzen 5 5600X, 3.7 GHz
Bellek: 12 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB veya AMD Radeon RX 590, 8 GB
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Listede en çok beğendiğiniz oyun ya da ürün hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.