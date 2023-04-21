Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda başarıyla fırlatılmasının ardından infilak etti
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Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, yeni nesil Starship yolcu gemisini taşıyan 'Super Heavy' roketinin mürettebatsız test uçuşunun havalandıktan kısa süre sonra aracın patlamasıyla sona erdiğini duyurdu.
Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, yeni nesil Starship yolcu gemisini taşıyan 'Super Heavy' roketinin mürettebatsız test uçuşunun havalandıktan kısa süre sonra aracın patlamasıyla sona erdiğini duyurdu.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel