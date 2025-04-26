Starmer ve Zelenskiy, Ukrayna'da Barış İçin Çabaları Görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da barış için çabaları artırmayı ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve Starmer, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni sırasında Roma'da bir görüşme yaptı.

İkili, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için atılan adımları görüşürken, ulaşılan ivmeyi artırma konusunu da ele aldı.

Starmer ve Zelenskiy, gelecek adımları diğer ortaklarla planlama ve tekrar bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.

Zelenskiy de Starmer ile görüşmesi hakkında Telegram hesabından açıklama yaparak, koşulsuz ateşkesin sağlanması ve güvenlik garantilerini ele aldıklarını aktardı ve şunları vurguladı:

"Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı ve güvenilir güvenlik garantileriyle adil bir barışın tesisi yolunda ilk adım olmalıdır. Ancak güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir ve insan hayatını koruyabilir."