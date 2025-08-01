Starmer ve Zelenskiy, Trump'ın Rusya'ya Verdiği Yeni Süreyi Destekliyor

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya Ukrayna ile anlaşması için verdiği yeni süreyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları da gündeme geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya verdiği yeni süreyi memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, Starmer'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Starmer'ın, görüşmeye Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısı nedeniyle Zelenskiy'e taziyelerini ileterek başladığı bilgisi verilen açıklamada şu ifade kullanıldı:

"Başbakan, bunun Rusya tarafından gerçekleştirilen korkunç çatışmanın insani maliyetinin acı hatırlatıcısı olduğunu belirtti."

Açıklamada, İngiliz liderin, görüşmede Trump'ın İskoçya'ya yaptığı ziyaret konusunda bilgi aktardığı, Starmer ve Zelenskiy'nin, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna ile anlaşması için verdiği yeni süreyi memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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