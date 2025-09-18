Starmer ve Trump'tan Gazze için Barış Vurgusu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı basın toplantısında, " Gazze'deki durum tolere edilemez olduğundan, barış ve bir yol haritasına ihtiyaç olduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz. ?Bu, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız barış planının bir parçası." ifadelerini kullandı.

Starmer ve Trump, İngiltere'nin Aylesbury kentindeki Başbakanlık çalışma ofisi Chequers'ta gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Starmer, geçen yüzyılda olduğu gibi, bu yüzyılı da birlikte "şekillendirmek" için hazır olduklarını belirtti.

Bugün yaptıkları teknoloji ortaklığının ötesinde güvenlik meselesinin de ikili ilişkilerin temel taşı olmaya devam ettiğini dile getiren Starmer, ABD ile savunmada da barışta da "birleşmiş" durumda olduklarını kaydetti.

Starmer, Gazze'ye ilişkin," Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek, yardımları ulaştırmak, rehineleri serbest bırakmak ve nihayetinde İsrail'i ve bölgeyi İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik sağlayabilecek kapsamlı bir plana geri döndürmek için birlikte çalışıyoruz." dedi.

Ukrayna'daki ölümleri de sona erdirmek için birlikte hareket ettiklerini aktaran Starmer, son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, işgalin başından bu yana en büyük saldırısını gerçekleştirerek ve NATO hava sahasını ihlal ederek "gerçek yüzünü" gösterdiğini söyledi.

Starmer, "Bugün, savunmamızı nasıl güçlendirebileceğimizi, Ukrayna'ya daha fazla nasıl destek sağlayabileceğimizi ve Putin'i kalıcı bir barış anlaşmasına ikna etmek için baskıyı kararlı biçimde nasıl artırabileceğimizi görüştük." diye konuştu.

Toplantının soru-cevap bölümünde "Filistin devletinin tanınması gerçekte neyi sağlayacak? Bu, kendi partinizdeki insanları yatıştırmak için yapılan bir jest politikası değil mi?" sorusu üzerine Starmer, Trump ile yaptıkları görüşmede bu meseleyi de ele aldıklarını aktardı.

Starmer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki durum tolere edilemez olduğundan, barış ve bir yol haritasına ihtiyaç olduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz. ?Bu, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız barış planının bir parçası. Bu sabah sadece bunu tartışmakla kalmadık, ekiplerimiz (Filistin devletinin) tanınması konusunun ele alınması gerektiği konusunda da birlikte çalışıyor. Bu, umarız bizi şu anda içinde bulunduğumuz korkunç durumdan, şu anda sahip olmadığımız güvenli ve emniyetli bir İsrail ile yaşayabilir bir Filistin devleti sonucuna ulaştıracak genel paketin bir parçasıdır."

"Putin'e baskıyı sürdürmeliyiz"

Starmer, düzensiz göçe ilişkin soruya da, "Bu, Avrupa genelinde bir problem. Bu sorunla baş etmek için insan kaçakçılığını ve bunu yapanları yok etmemiz gerek." diye yanıt verdi.

İngiltere'nin son 14 ayda 35 binden fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ettiğini kaydeden Starmer, Fransa'yla yapılan anlaşma kapsamında da bugün ilk düzensiz göçmenin Fransa'ya sınır dışı edildiğini ifade etti.

Starmer, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada Putin'e daha fazla baskı yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Başkan (Trump), Putin'e baskı yaptı, bu baskıyı sürdürmeliyiz. Bu tartışmayı, son haftalarda yaşananların ışığında yapmalıyız. Kiev'deki British Council vuruldu. British Council'in vurulacağını düşünmezdik. Kiev'deki AB misyonu vuruldu. Bakanlıklar vuruldu. Bunlar, vurulmaması gereken yerlerdir." dedi.

Rusya'nın, NATO üyesi Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiğini de hatırlatan Starmer, "Bunlar barış isteyen birisinin yapacağı eylemler değil." diye konuştu.

İngiltere'nin Trump ziyaretinden sonra Filistin Devleti'ni tanıyacağı yönündeki haberlere ilişkin soruyu da yanıtlayan Starmer, "Bu konuda temmuzun sonunda bir zaman belirttim. Bu ziyaretle alakası yok. Birbirine saygı duyan, birbirini seven, elinden gelen en iyi şekilde daha iyi bir çözüm bulmak isteyen iki lider olarak bu konuyu da Başkan'la görüştük." ifadelerini kullandı.

Starmer, ABD'de Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine de değinerek, "Konuşma özgürlüğüne ve demokrasiye inanan herkes için şok edici. Dünyaya şok dalgaları yollayan bir olaydı." değerlendirmesinde bulundu.