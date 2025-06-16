Starmer ve Meloni, Orta Doğu'da Gerilimi Azaltma Çağrısı Yaptı

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Orta Doğu'daki durumu görüşerek itidal ve gerilimi azaltma çağrısında bulundu. İki lider, artan küresel petrol fiyatlarının insani ve ekonomik etkilerine dikkat çekti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Orta Doğu'daki durumu görüşerek, itidal ve gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Starmer, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında, İtalyan mevkidaşı Meloni ile bir araya geldi.

Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede, Başbakan Starmer itidal ve gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

İki lider, artan küresel petrol fiyatlarının yol açtığı yıkıcı insani etkiler ile olası küresel ekonomik etkilerin hafife alınamayacağı konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca, liderler, G7 Zirvesi'nin dünya için hayati önem taşıyan bir döneme denk geldiğini ve zirve ortaklarının diplomasi yoluyla ileriye dönük yol bulmaları gerektiğini vurguladı.

Ukrayna ve düzensiz göç konuları da gündeme geldi

Görüşmede, Ukrayna'ya yönelik daimi desteklerini yineleyen Starmer ve Meloni, bu konunun ortak güvenliği ilgilendirdiğini ve zirvede ele alınmasını dört gözle beklediklerini bildirdi.

Ayrıca, yasa dışı düzensiz göç konusunda uzun görüşme yapan iki lider, göçün suç şebekeleri tarafından yönlendirilmesinin engellenmesine yönelik yenilikçi çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini ortaya koydu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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