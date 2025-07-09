Starmer ve Macron, Düzensiz Göçle Mücadelede Yeni Çözümler Üzerinde Anlaştı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasa dışı şekilde göçmenleri taşıyan küçük teknelerle mücadelede yeni caydırıcı unsurlar dahil yenilikçi çözümlere ilişkin daha fazla ilerleme kaydetme gerekliliği konusunda mutabık kaldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yazılı açıklamasına göre, Starmer, İngiltere'ye üç günlük resmi ziyarette bulunan Macron ile Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.

Starmer ve Macron, Ukrayna'ya destek konusunda ortak liderlikten savunma işbirliğini güçlendirmeye, ikili ticaret ve yatırımı artırmaya kadar ülkeler arasındaki işbirliğini daha da derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Liderler, düzensiz göçün ve küçük tekne geçişleri tehdidiyle mücadelenin ortak çözümler gerektiren ortak öncelik olduğu görüşünü paylaştı.

İki lider, küçük tekne geçişlerini yöneten suç çetelerin iş modelini kıracak yeni caydırıcı unsurlar dahil yenilikçi çözümlere ilişkin daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Starmer ve Macron ayrıca, yarın düzenlenecek "37. İngiltere-Fransa Zirvesi"nde ele alınacak alanlarda somut ilerleme kaydetmeyi hedeflediklerini aktardı.