Starmer ve Abbas Londra'da Gazze İle İlgili Görüşme Gerçekleştirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Londra'da Gazze'deki durumu ve acil ateşkes gerekliliğini ele aldı. Taraflar, insani yardımların artırılması ve Filistin yönetiminin reform çalışmalarını değerlendirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkent Londra'daki görüşmede Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer ve Abbas, Londra'da bir araya geldi.

Açıklamada, "(Abbas ve Starmer) Gazze'deki tahammül edilemez durumu ele aldı. Acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların büyük miktarda artışından başlayarak Gazze'deki korkunç acı ve kıtlığa son verilmesi için çözüm bulunması gerektiğini yinelediler." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Starmer, İngiltere'nin bölgede kalıcı barış için ortaklarıyla birlikte attığı adımlardan söz etti. Starmer ayrıca Abbas'ın Filistin yönetiminin reformu konusundaki çalışmalarını takdirle karşıladığını dile getirdi.

Abbas da Starmer'ın "İsrail, rotasını değiştirmezse Filistin Devleti'ni tanıma" sözünü memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

İkili, Filistin'in geleceğinde Hamas'ın yeri olmadığı konusunda ortak görüşlerini beyan etti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
