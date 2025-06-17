Starmer: Trump'ın Ortadoğu Gerilimine Müdahale İmadı Yok

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran-İsrail gerilimine müdahil olacağına dair bir ima bulunmadığını söyledi. Starmer, G7'nin bölgedeki tansiyonun düşürülmesi konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail- İran arasındaki gerilime müdahil olacaklarına ilişkin imada bulunmadığını söyledi.

Starmer, G7 Zirvesi için gittiği Kanada'da gazetecilere yaptığı açıklamada, G7'nin Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesi konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

ABD'nin İran- İsrail arasındaki gerilime müdahil olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Starmer, "(Trump) Başkanın söylediklerinde, bu çatışmaya müdahil olacaklarına yönelik hiçbir ima yok. Aksine G7 açıklaması, gerilimin azaltılmasına yönelik." diye konuştu.

Starmer, Trump'ın hiçbir yerde bu yönde bir değerlendirme yapmadığını belirterek, "G7 açıklamasında kullanılan dil son derece açık şekilde tansiyonun düşürülmesiyle ilgili, tüm bölgede gerilimin azaltılmasıyla ilgili ve Gazze'deki durum ve ateşkesle ilgili." ifadelerini kullandı.

G7 açıklamasının, tüm G7 üyelerinin ortak düşüncesini dile getirdiğini kaydeden Starmer, "(Trump) Söylediği şey ateşkesten daha da ötesinde bir şey istediği ve çatışmayı bitirmek istediği. Bu konuda haklı. Ateşkes her zaman bir sona işaret ediyor ancak biz tansiyonun düşürülmesini, müzakerelere dönülmesini, İran'ın nükleer programıyla ilgili bir anlaşma ve Gazze de dahil tüm Orta Doğu'da çatışmaların sonlanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, Kanada'dan ayrılırken İran ile "ateşkes aradığını söylemediğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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