Starmer: Savunma Harcamaları GSYH'nin Yüzde 4,1'ine Ulaşacak

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO zirvesinde yaptığı açıklamada, 2027'de savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) en az yüzde 4,1'ine ulaşacağını belirtti. Bunun, NATO'yu daha güçlü ve adil hale getireceğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, savunma harcamalarının 2027'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) en az yüzde 4,1'i olacağını bildirdi.

Starmer, Hollanda'nın Lahey kentinde katıldığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde basına açıklamalarda bulundu.

NATO ülkelerinin savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma kararını değerlendiren Starmer, bu adımın NATO'yu "her zamankinden daha güçlü, daha adil ve daha ölümcül" yapacağını kaydetti.

Starmer, yapılacak harcamaların arasında enerji bağlantıları ve siber güvenlik yatırımları bulunduğuna işaret ederek, "NATO'nun yeni tanımına göre, savunma harcamalarımızın 2027'de GSYH'nin en az yüzde 4,1'ine ulaşacağını öngörüyoruz. İngiltere halkını güvende tutacak, NATO'daki lider rolümüzü daha da güçlendireceğiz." dedi.

İngiltere'nin 12 yeni F-35A uçağı alacağını belirten Starmer, bu jetlerin nükleer silah taşıma kapasitesi olacağının altını çizdi.

Starmer, nükleer tehditlere karşı bu adımları attıklarını, savunma yatırımları alanında aldıkları kararların İngiltere'de 20 bin istihdam oluşturacağını söyledi.

İngiltere hükümeti, daha önce yaptığı açıklamada, savunma harcamalarının 2027'de yüzde 2,5'e çıkarılacağını açıklamıştı.

Yeni alınacak F-35A uçaklarıyla ilgili açıklama yapan Savunma Bakanı John Healey ise jetlerin kriz halinde NATO'nun nükleer misyonuna katılacağını ve önemli bir caydırıcılık etkisi yapacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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