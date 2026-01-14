Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer: "Grok'un yaptıkları iğrenç ve utanç verici"

Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grok sohbet robotunun rıza dışı cinsel içerik üretimini kınayarak, bunun ücretli hizmet haline gelmesinin korkunç olduğunu belirtti. Starmer, Ofcom'un başlattığı incelemeye destek verdiklerini ve yasal önlemlerin alınacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grok'un rıza dışı ürettiği cinsel içeriklerle ilgili "Grok'un yaptıkları iğrenç ve utanç vericidir. Ayrıca bunu ücretli bir hizmet olarak sunmaya başlama kararı da korkunçtur." dedi.

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

ABD'li Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'ta üretilen rıza dışı cinsel içeriklere ilişkin soruya Starmer, "Grok'un yaptıkları iğrenç ve utanç vericidir. Ayrıca bunu ücretli bir hizmet olarak sunmaya başlama kararı da korkunçtur. Bu konuda eyleme geçme konusunda kararlıyız." yanıtını verdi.

İngiltere'de dijital yayınları, radyo, televizyon ve basılı yayınları denetleyen İletişim Ofisi (Ofcom) tarafından başlatılan incelemeye tam destek verdiklerine işaret eden Starmer, "Bu sabah X'in İngiltere yasalarına uyduklarına emin olmak için harekete geçtiğini öğrendim. Eğer öyleyse bu memnuniyet verici ama buradan geri adım atmayacağız. Harekete geçmek zorundayız. Gerekli önlemleri alacağız." ifadesini kullandı.

Starmer, var olan yasaları güçlendirerek bu konuda gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Musk destekçisi partiye tepki

İngiltere'de aşırı sağın önde gelen partisi Reform UK'in Musk'ı destekler nitelikteki duruşunu da eleştiren Starmer, "Görüntüler iğrençti, Reform UK'in bu konuya yaklaşımı da iğrenç." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, çocukların ve kadınların yasa dışı şekilde özel görüntülerinin üretilmesine Reform UK tarafından tepki gösterilmediğine işaret ederek, "Bunu yapmakla kalmadılar, çocukların pornografi, intihar, kendine zarar verme, yeme bozuklukları gibi içeriklere ulaşmasını da engelleyen Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na da karşı çıktılar." diye konuştu.

Başbakan Starmer, anketlerde birinci sırada yer alan Reform UK partisini, çocukları korumakla ilgili bilgi sahibi olmamakla suçladı.

X hakkında resmi soruşturma başlatılmıştı

İngiltere'de Ofcom, Grok'ta üretilen görüntüler nedeniyle hafta başında resmi soruşturma başlatmıştı.

Ofcom'dan yapılan açıklamada, Grok'un İngiliz yasalarını ihlal ettiğine karar verilmesi durumunda X'e 18 milyon sterlin ya da küresel gelirinin yüzde 10'u kadar para cezası kesileceği ve erişim engeli getirilebileceği ifade edilmişti.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall da parlamentoda geçen yıl kabul edilen ve 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan Veri Yasası'nın rıza dışı sahte cinsel görüntü üretmeyi ve üretme talebinde bulunmayı suç kabul eden maddesinin bu hafta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
