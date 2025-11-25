Starmer: ABD'nin Ukrayna Barış Planında Olumlu Unsurlar Var

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Ukrayna'da barış için sunduğu 28 madde içinde kabul edilemeyecek bazı noktalar bulunsa da barış için gerekli unsurların yer aldığını ifade etti.

Starmer, İngiltere Parlamentosunda Güney Afrika'da yapılan G20 toplantısı ve uluslararası temaslarına ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Ukrayna meselesinin toplantıda en önde gelen konu olduğunu kaydeden Starmer, konuyu G20 kapsamında Gönüllüler Koalisyonu üyeleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'la ayrıca ele aldıklarını ifade etti.

Starmer, Ukrayna'da ateşkes istediklerini yineleyerek, "Hedef, kalıcı ve adil bir barış olmalı. ABD'nin savaşı sona erdirmek için verdiği çabaları takdirle karşılıyorum. Başlangıçta açıklanan 28 maddelik planın kabul edilemez noktaları vardı. Ancak aynı zamanda adil ve kalıcı bir barış için gerekli bazı unsurları da içeriyordu." diye konuştu.

Buna örnek olarak ABD'nin sağlayacağı güvenlik garantilerine işaret eden Starmer, Cenevre'deki görüşmelerin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Starmer, Ukrayna'nın egemenliğinin korunması gerektiğinin de altını çizerek, "Ukrayna gelecekte kendisini savunabilmeli, kendisiyle ilgili konulara gelecekte de kendisi karar verebilmeli." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile ilgili konularda da AB ve NATO üyelerinin rızasının gözetilmesinin önemli olduğunu savunan Starmer, barış konusunda yolun uzun olduğunu belirtti.

Gönüllüler Koalisyonunun 36 üyeye ulaştığını kaydeden Starmer, koalisyonun Ukrayna'yı nasıl oyunda tutabileceğini ele almayı sürdürdüğünü vurguladı.

Starmer, Ukrayna'nın güvenliğinin İngiltere'nin güvenliğini yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, "Putin, Rus gemilerini sularımızda yüzdürerek güvenliğimizi riske atıyor. Donanmamız son iki haftada iki kere Rus gemilerine yönelik engelleme yaptı." dedi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların devam edeceğinin altını çizen Starmer, G20 toplantısında da bu konuyu görüştüklerini dile getirdi.

Starmer, G20'de Sudan konusunu da ele aldıklarını belirterek, akan kanın durması için uluslararası baskının artması gerektiğini söyledi

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Starmer, ABD'nin Ukrayna'da barış planı için sunduğu maddelere değinerek, "Kabul edilemeyecek maddeler vardı ancak bu konuda bir ilerleme kaydedilmesinden mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Starmer, Ukrayna'ya her seviyede destek verdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Maddelerin tümü üzerinde bir anlaşma olacağını düşünmüyorum. Ayrıca görüşmeler şu ana kadar sadece ABD ve Ukrayna arasında yapıldı. Burada görüşülmesi gereken önemli Avrupa ve NATO bileşenleri de bulunuyor. Bunların hiçbiri şu ana kadar Rusya'dan destek görmedi. Cenevre'de maddelerin tamamı üzerinde uzlaşıdan ziyade bir aşama kaydedileceğini düşünüyorum."

Starmer, Ukrayna'nın topraklarını sorgulamayan bir anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtti.