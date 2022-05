Starlink Türkiye'ye mi geliyor? SpaceX'ten kritik açıklama - Haberler

SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink ne zaman Türkiye'ye gelecek? SpaceX'in son basın açıklamasında Starlink'in 32 farklı ülkede erişime açık olduğu ifade edildi. Bu ülkelerdeki kullanıcılar SpaceX'e kaydolarak uydudan internetin tadını çıkarabilir.

İlk olarak 2021 yılında erişime açılan uydu internet hizmeti Starlink, 2022'nin Mayıs ayı itibarıyla erişimini 32 ülkeye genişletmiş durumda. Uzay şirketinin son açıklaması, hizmetin "çok yakında" dünya çapında kullanılabilir olacağını ortaya koydu.

Starlink'ten hareket halindeyken bile internet fırsatı!

32 ülkede olan Starlink, Türkiye'ye ne zaman geliyor?

SpaceX, Starlink'in kullanılabilirlik haritasını paylaştı. Hizmetin, dünyayı üç aşamalı şekilde (kullanılabilir, bekleme listesi ve yakında) böldüğü gözlemlendi. Açık mavi ülkelerde Starlink bulunuyorken, Türkiye'nin de dahil olduğu lacivert ülkeler ise "yakında" listesinde.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked "available" will have their Starlink shipped immediately › https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D — SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022

Şimdiye kadar 32 ülkedeki kullanıcılara internet erişimi sunduğunu ifade eden SpaceX, mevcut olduğu ülkelerdeki siparişlerin "hemen" işleme alındığını ifade etti. Ancak bu, 100 dolarlık depozitoyu ödemesine rağmen neredeyse bir yıl boyunca hizmet alamayan müşterilerin açıklamalarıyla çelişiyor.

Eylül 2021 döneminde ABD, İngiltere ve Avustralya gibi sadece birkaç ülkede hizmet verebilen Starlink, son olarak Şubat 2022'de ise 25 ülkeye açıldığını duyurmuştu. Üç aylık çalışmaların sonucunda uydudan internet kapsamı yedi ülkeye daha genişlemiş durumda.

Geçtiğimiz ay SpaceX, başta enflasyon olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı fiyatları artırdı. Starlink kitlerin fiyatı, depozito ödemiş müşteriler için 500 dolardan 550 dolara ve yeni müşteriler için 500 dolardan 600 dolara çıktı. Ayrıca Starlink abonelik maliyeti ise tüm kullanıcılar için 99 dolardan 110 dolara yükseltildi.

Starlink ayrıca kullanıcılarına gezinti halindeyken de internet verebileceğini söylüyor. Taşınabilirlik adlı yeni özellik, ayda 135 dolar ödeyen (110 dolar abonelik, 25 dolar Portability) tüm Starlink müşterilerine açık.

Peki siz Türkiye'nin Starlink bekleme listesine girmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel