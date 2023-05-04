Starbucks, Çin'de Müşterilerin Mağazalara Dönüşüyle Toparlanma Yaşıyor

SHANGHAİ, 4 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li kahve devi Starbucks, müşterilerin fiziksel olarak mağazalara dönüşünün yarattığı yoğunlukla birlikte Çin ana karasındaki işlerinde toparlanma görüldüğünü bildirdi.

Şirketin Çarşamba günü açıklanan mali raporuna göre Starbucks, 2 Ocak ile 2 Nisan tarihleri arasını kapsayan 2023 mali yılı birinci çeyreğinde Çin ana karasında yüzde 3'lük bir gelir artışı yaşadı.

Kahve devi, aynı mağaza işlemlerinde görülen yüzde 4'lük artışın, aynı mağaza satışlarındaki yüzde 3'lük artışa neden olduğunu belirtti.

Bu dönemde Starbucks Çin tarafından açılan yeni mağazaların net sayısı, önceki çeyreğe göre iki kattan fazla artarak 153 oldu.

Raporda, şirketin ilk çeyrek sonu itibarıyla Çin ana karasında 244 kentte 6.200'den fazla mağaza işlettiği ve bu sayının, 2025 yılına kadar 9.000 mağaza açma hedefine uygun olduğu belirtildi.