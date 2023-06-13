Star Yayın Akışı - Bugünün Programları
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Star kanalının bugün yayınlanacak programları arasında Çöp Adam, Söz, Star Haber, Çok Güzel Hareketler 2 ve Yalı Çapkını gibi sevilen diziler ve programlar yer alıyor.
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Çöp Adam
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
23:15 Güzelliğin Portresi
Kaynak: InterSinema.com / Güncel