Star Yayın Akışı - Bugünün Programları

Star kanalının bugün yayınlanacak programları arasında Çöp Adam, Söz, Yüz Yıllık Mucize, Ah Nerede, En Güzel Bölüm, Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum, Bir Şansım Olsa, Dizi, Ömer, Star Haber, Çok Güzel Hareketler 2 ve Evim Sensin yer alıyor.