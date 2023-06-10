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Star Yayın Akışı - Bugünün Programları

Star Yayın Akışı - Bugünün Programları

Güncel Haberler

Star kanalının bugün yayınlanacak programları arasında Çöp Adam, Söz, Yüz Yıllık Mucize, Ah Nerede, En Güzel Bölüm, Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum, Bir Şansım Olsa, Dizi, Ömer, Star Haber, Çok Güzel Hareketler 2 ve Evim Sensin yer alıyor.

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çöp Adam

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

07:15 Yüz Yıllık Mucize

10:00 Ah Nerede

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Dizi

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Evim Sensin

22:15 Evim Sensin

Kaynak: InterSinema.com / Güncel

Yüz Yıllık Mucize Çöp Adam Dizi Star Güncel Haberler

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