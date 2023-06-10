Star Yayın Akışı - Bugünün Programları
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Star kanalının bugün yayınlanacak programları arasında Çöp Adam, Söz, Yüz Yıllık Mucize, Ah Nerede, En Güzel Bölüm, Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum, Bir Şansım Olsa, Dizi, Ömer, Star Haber, Çok Güzel Hareketler 2 ve Evim Sensin yer alıyor.
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Çöp Adam
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
07:15 Yüz Yıllık Mucize
10:00 Ah Nerede
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Dizi
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Evim Sensin
22:15 Evim Sensin