Star Yayın Akışı - Bugünün Programları

Star kanalının bugün yayınlanacak programları arasında Ömer, Sabahın Sultanı Seda Sayan, Söz, Mesut Yar ile Bugün, Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde, Star Haber ve Yüz Yıllık Mucize yer alıyor.