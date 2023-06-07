Star Yayın Akışı - Bugünün Programları
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Star kanalının bugün yayınlanacak programları arasında Yüz Yıllık Mucize, Söz, Star Haber ve Çöp Adam gibi programlar yer alıyor.
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Yüz Yıllık Mucize
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
Kaynak: InterSinema.com / Güncel