Star Yayın Akışı - Bugünün Programları
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Star kanalının bugün yayınlanacak programları arasında Bir Şansım Olsa, Vahe ile Evdeki Mutluluk, Türk Müziği, Söz, Mesut Yar ile Bugün, Sabahın Sultanı Seda Sayan, Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde, Star Haber, Ömer gibi programlar yer alıyor.
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:00 Bir Şansım Olsa
02:50 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04:20 Türk Müziği
05:30 Söz
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
Kaynak: InterSinema.com / Güncel