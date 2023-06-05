Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Star Yayın Akışı - Bugünün Programları

Star Yayın Akışı - Bugünün Programları

Güncel Haberler

Star kanalının bugün yayınlanacak programları arasında Bir Şansım Olsa, Vahe ile Evdeki Mutluluk, Türk Müziği, Söz, Mesut Yar ile Bugün, Sabahın Sultanı Seda Sayan, Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde, Star Haber, Ömer gibi programlar yer alıyor.

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:00 Bir Şansım Olsa

02:50 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:20 Türk Müziği

05:30 Söz

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

Kaynak: InterSinema.com / Güncel

Ömer Star Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title