Star Yayın Akışı - Bugünün Programları

Star kanalının bugün yayınlanacak programları arasında Bir Şansım Olsa, Vahe ile Evdeki Mutluluk, Türk Müziği, Söz, Mesut Yar ile Bugün, Sabahın Sultanı Seda Sayan, Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde, Star Haber, Ömer gibi programlar yer alıyor.