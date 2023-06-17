Star kanalının bugünkü yayın akışı listesi. Diziler, yarışma programları ve diğer programların saatleri.

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:45 Bir Şansım Olsa

02:30 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

03:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

07:00 Söz

09:00 Yüz Yıllık Mucize

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deli Aşk

22:15 Pek Yakında