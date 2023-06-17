Star Yayın Akışı
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Star kanalının bugünkü yayın akışı listesi. Diziler, yarışma programları ve diğer programların saatleri.
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:45 Bir Şansım Olsa
02:30 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
03:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
07:00 Söz
09:00 Yüz Yıllık Mucize
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deli Aşk
22:15 Pek Yakında
Kaynak: InterSinema.com / Güncel