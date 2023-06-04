Star Yayın Akışı
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Star kanalının bugünkü yayın akışı listesi. Diziler, yarışma programları ve haberler...
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:30 Bir Şansım Olsa
03:30 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
04:30 Söz
06:15 Ömer
09:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer
Kaynak: InterSinema.com / Güncel