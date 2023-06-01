Star Yayın Akışı - 01 Haziran 2023
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Star kanalının 01 Haziran 2023 Perşembe günü yayın akışı listesi. Diziler, yarışmalar ve programlar hakkında detaylı bilgi.
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Yalı Çapkını
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yüz Yıllık Mucize
20:00 Yüz Yıllık Mucize
Kaynak: InterSinema.com / Güncel