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Star Wars: A New Hope İstanbul'da konserle izlenebilecek

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George Lucas'ın yönettiği, Mark Hamill, Harrison Ford ve Carrie Fisher gibi isimlerin rol aldığı 'Star Wars: A New Hope' filmi, John Willams'ın film müzikleri eşliğinde Zorlu PSM'de izlenebilecek. İstanbul Filarmoni Orkestrası film gösterimine canlı olarak eşlik edecek.

George Lucas'ın yönettiği, Mark Hamill, Harrison Ford ve Carrie Fisher gibi isimlerin rol aldığı "Star Wars: A New Hope" filmi, John Willams'ın film müzikleri eşliğinde Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, "Star Wars: A New Hope In Concert" etkinliği, "Dünya Star Wars Günü" olarak kabul edilen 4 Mayıs'ta saat 16.00 ve 21.00'de Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.

İstanbul Filarmoni Orkestrası film gösterimine canlı olarak eşlik edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Carrie Fisher Harrison Ford George Lucas New Hope İstanbul Kültür Sanat Güncel Haberler

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