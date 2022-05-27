Stajyer avukatı taciz davasında 5 yıla kadar hapis istemi - Haberler

ATAŞEHİR'de 2020 yılında yanında çalışan stajyer avukat Arzu Sena Topuz'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Avukat Sezgin K.'nin davasında savcı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada Sezgin K.'nin "Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Avukat Sezgin K. ile müşteki stajyer avukat Arzu Sena Topuz katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Söz verilen müşteki Topuz, şikayetinin devam ettiğini vurguladı. Sanık Sezgin K. ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

SAVCI 5 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

SANIK SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

DURUŞMA ERTELENDİ

İDDİANAMEDEN

Demirören Haber Ajansı / Güncel