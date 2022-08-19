Stajyer avukat kızını mide küçültme ameliyatında yitiren babanın, TBMM'den 'obezite' isteği

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olduktan 12 gün sonra yaşamını yitiren stajyer avukat Selin Selem'in (23) hukuk mücadelesi başlatan babası Burhan Selem, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'na 'kişiye özel bir diyet ve egzersiz programı uygulamak yerine, cerrahi müdahalenin pratik ve hızlı bir şekilde kilo verme yolu olarak görüldüğü, operasyonların yeterince denetlenmediğini, trajik sonuçların ortaya çıktığını' belirterek, konunun incelenmesi yönünde dilekçe verdi.

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen stajyer avukat Selin Selem, 29 Haziran 2018'de Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı oldu. Selin Selem, taburcu olduktan sonra rahatsızlanınca yeniden aynı hastaneye gitti. Gelişen enfeksiyon nedeniyle tedaviye alınan Selin Selem, 10 Temmuz'da hayatını kaybetti.

"Bu da benim kızımın Türkiye'ye sağlık açısından yapmış olduğu bir destektir. Bundan sonra insanlar daha nitelikli bir şekilde en son aşamada ameliyatı tercih etsinler. Zaten dilekçe komisyonunun kararı da bu şekilde yaşam biçimi olarak obeziteye karşı yaşam biçimi nitelikli bir şekilde oluşturulmasını sağlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı kararlarını bile çıkartıp onları bile gündeme getirerek üstlerine düşeni yapmışlar. Kızımın ameliyatında yapılan dosyasında yapılan onam formlarında bile kişiye göre yapılması gereken tedaviye ve gerekli bilgilendirme yapılmaması çok büyük kurumsal eksiklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Allah kimseyi evlat açısıyla imtihan etmesin. Evlat acısı çok başka bir şey. Devlet olarak, kurum olarak, halk olarak bu konularda nitelikli ve detaylı bir şekilde araştırma yapalım. Kızımın Türkiye halkına sağlamış olduğu en büyük destek budur. Ben verdiğim dilekçeyi kızım için verdim. Kızımın sayesinde destek sağlamış olduk."