Staj ve çıraklık sigortası mağdurları miting düzenleyecek
Staj ve çıraklık sigortası mağdurları, Ankara Anıtpark'ta miting düzenleyecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nin açılışına katılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. Emeklilikte Adalet Derneği, İstanbul Kartal'da miting düzenleyecek.
21 OCAK 2024 ANKA HABER AJANSI GÜNDEMİ
12.00: Staj ve çıraklık sigortası mağdurları, Ankara Anıtpark'ta miting düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
13.00: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
13.30: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
14.00: Emeklilikte Adalet Derneği, İstanbul Kartal'da miting düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ / CANLI)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...