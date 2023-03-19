STADYUMDAKİ SES SİSTEMİ ARIZALANINCA İSTİKLAL MARŞI AMBULANSTAN SESLENDİRİLDİ
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BURSA'da seyircisiz oynanan Bursaspor-Ankaraspor maçı öncesinde stadyumdaki ses sistemi arızalanınca İstiklal Marşı, saha kenarında hazır bekleyen ambulanstan seslendirilerek okundu.
BURSA'da seyircisiz oynanan Bursaspor- Ankaraspor maçı öncesinde stadyumdaki ses sistemi arızalanınca İstiklal Marşı, saha kenarında hazır bekleyen ambulanstan seslendirilerek okundu.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 25'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği maçta çıkan olaylar nedeniyle 7 maç ceza verilen Bursaspor, ilk seyircisiz maçına Ankaraspor'la çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşma öncesi stadyumdaki ses sistemi arızalandı. İstiklal Marşı seslendirilemeyince, sahada hazır bekletilen ambulans devreye sokuydu. Megafon hoparlör görevi görerek, İstiklal Marşı telefondan çalınarak, seslendirildi. (DHA