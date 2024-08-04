St. Petersburg'da Uluslararası SUP-sörf Festivali
Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası SUP-sörf festivali, 10.000'den fazla kürek sörfü tutkununu bir araya getirdi. Katılımcılar benzersiz kostümlerle Fontanka Nehri'nden başlayarak şehirdeki su geçitlerinden geçti.
ÇEKİM TARİHİ: 3 Ağustos 2024
Festivalden çeşitli görüntüler
Rusya'nın St. Petersburg kentinde Cumartesi günü 9'uncusu düzenlenen Uluslararası SUP-sörf (ayakta kürek sörfü) festivali "Fontanka-SUP", 10.000'den fazla kürek sörfü tutkununu bir araya getirdi.
Benzersiz kostümler giyen katılımcılar Fontanka Nehri'nden başladıkları yolculuklarında şehirdeki çeşitli su geçitlerinden geçerek bitiş çizgisine ulaştı.
Kazananlar hız, sörf tahtası tasarımı veya kostümlerine göre ayrı ayrı değerlendirildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri St. Petersburg'dan bildiriyor. (XHTV)