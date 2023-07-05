SSB'nin DROPS Projesi kapsamında ilk araçlar teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan '8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi' kapsamında geliştirilen ilk araçların teslimatı gerçekleştirildi. Proje kapsamında tedarik edilecek 70 araç, 70 konteyner taşıma platformu, 195 1CC 20 feet konteyner ve 40 ZMA/ZPT taşıma platformu teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi" kapsamında geliştirilen ilk araçların teslimatı gerçekleştirildi.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Koluman AŞ tarafından yürütülen "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi" çerçevesinde geliştirilen ilk araçlar teslim edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ve zarar görmüş araçların kurtarılması amaçlarıyla geliştirilen "Derman"ın ilk teslimatını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görgün, "8x8 tekerlekli, yüksek balistik korumalı, dik ve eğimli şartlarda yüksek hareket kabiliyetine sahip aracın, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın sahadaki gücüne güç katacağına inanıyor, proje kapsamında emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında tedarik edilecek 70 araç, 70 konteyner taşıma platformu, 195 1CC 20 feet konteyner ve 40 ZMA/ZPT taşıma platformu teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Zırhlı lojistik destek aracı Derman'ın teknik özellikleri şöyle:

" - 8x8 Tekerlek Konfigürasyonu

NATO Standardında Balistik Koruma

517 Bg'ye Sahip Motor

16 İleri, 4 Geri Vitese Sahip Otomatik Şanzıman

eksi 32 °C ile artı 49 °C Arasında Çalışabilme

Yüksek Hareket Kabiliyeti

Yüzde 60 Dik, yüzde 30 Yan Eğimde Hareket Kabiliyeti

110 km/h Azami Hız

Patlak Gider Tekerlek Sistemi

Merkezi Lastik Şişirme Sistemi

Personel Bölmesi Otomatik Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi

20 Ton Yüklü 1CC Konteyneri Taşıyabilme Özelliği

ZMA/ZPT Taşıyabilme Özelliği."