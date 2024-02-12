SSB Duyurdu: Savunma Sanayii 101 ve Savunma Sanayii 401 projeleri hayata geçiyor

ANKARA - Savunma Sanayi Başkanlığı üniversite 1. ve 2. sınıf öğrencileri için "Savunma Sanayii 101", 3. ve 4. Sınıf öğrenciler için ise "Savunma Sanayii 401" projelerinin hayata geçtiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu İşbirliği ile savunma sanayii alanında gençler yetiştirmek üzere Savunma Sanayii Akademi Bünyesinde hazırlanan Savunma Sanayii 101 ve Savunma Sanayii 401 projeleri hayata geçiyor.

Proje çerçevesinde tüm üniversitelerin 1. ve 2. sınıflarında eğitim gören öğrenciler "Savunma Sanayii 101" programına; ayrıca araştırma üniversitelerinin 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrenciler de "Savunma Sanayii 401" programıma başvuru yapabilecekler.

Üniversiteli gençler için tamamen ücretsiz olacak bu eğitim programlarını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, programa dair hem sertifika alacak hem de başarıyla tamamladıkları bu eğitimlerini üniversitelerinde kredili seçmeli ders olarak saydırabilecekler. Ayrıca, programı başarıyla tamamlayan öğrenciler savunma sanayiinde istihdam sürecinde avantaj elde edecekler.

Resmi başvurular bugün başlıyor. savunma101.ssa.gov.tr ve savunma401.ssa.gov.tr internet siteleri üzerinden gerekli şartları taşıyan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek.

Projeler kapsamında, Türkiye Yüzyılı'nın teminatı gençlerin, bu eğitimler sayesinde savunma sanayiine dair ilgi ve bilgi birikimlerinin artırılması, sektör profesyonelleri ile etkileşimlerinin sağlanması ve kendi yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor. Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında sunulacak olan bu eğitim programları, gençlerin gelecek planlamalarında da önemli bir kaldıraç etkisi sağlayacak.