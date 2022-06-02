SSB Başkanı İsmail Demir, Yalova'da tıbbi aromatik bitkiler bahçesini gezdi - Haberler

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SSB Başkanı İsmail Demir, Yalova'da tıbbi aromatik bitkiler bahçesini gezdi

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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SSB Başkanı İsmail Demir, Yalova'da tıbbi aromatik bitkiler bahçesini gezdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni gezdi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından karşılanan Demir, belediye tarafından işletilen 40 dönüm arazi üzerine kurulu bahçeyle ilgili bilgi aldı.

Demir, ziraat mühendisi tarafından tanıtılan 240 çeşit bitkiden bazıları, Ar- Ge laboratuvarında geliştirilen çeşitler ile çay ve yağ çıkarılan bitkileri de yakından inceledi.

Belediye Başkanı Oral da Hersek Lagünü, bölgedeki antik kentler ve yürütülen kazı çalışmaları hakkında da Demir'e bilgi verdi.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Regaip Ahmet Özyiğit İsmail Demir Metin Oral Yalova Güncel Haberler

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