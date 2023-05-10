SSB Başkanı İsmail Demir: S-400'te 2. parti konuşmaları yerinde değil

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca Türk savunma sanayisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Demir, KAAN uçağının TCG Anadolu gemisine iniş-kalkış yapamayacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci parti teslimatıyla ilgili, "O konuda 1'inci ya da 2'nci parti konuşmalarının yerinde olmadığını düşünüyoruz. İlk gün masaya oturulduğunda yapılan bir yol haritası var. Bu yol haritasının hayata geçirilmesinden bahsediyoruz. Türkiye, imzaladığı şartlardan geri dönmez ama şu aşamada üzerine de bir şey koymaz. Süreç kendi mecrasında ilerliyor diyelim" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) düzenlenen 'Türk Savunma Sanayii'nin Yüzyılı Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Demir, son zamanlarda Türk savunma sanayisinin çokça konuşulmaya başlandığını ve bu gelişmelerin topluma önemli mesajlar verdiğini söyledi.

"O konuda 1'inci ya da 2'nci parti konuşmalarının yerinde olmadığını düşünüyoruz. İlk gün masaya oturulduğunda yapılan bir yol haritası var. Bu yol haritasının hayata geçirilmesinden bahsediyoruz. Türkiye, imzaladığı şartlardan geri dönmez ama şu aşamada üzerine de bir şey koymaz. Süreç kendi mecrasında ilerliyor diyelim."