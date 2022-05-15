SSB Başkanı Demir: "CATS kameraların üretimi ve SİHA'lara entegrasyonu devam ediyor"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CATS kameralarının üretimlerine ve bu kameraların SİHA'lara entegrasyonunu devam ettiğini bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SİHA'larımızın keskin gözü CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA'larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Demir, paylaşımında İHA ve SİHA'lara ait görüntülere yer verdi.