Srinagar'da Polis Karakolunda Patlama: 9 Ölü, 32 Yaralı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde bir polis karakolunda depolanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Patlama anında olay yerinde bulunan güvenlik güçleri ve adli tıp personelinin çoğunluğunu oluşturduğu ölenler arasında yer alıyor.
Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Srinagar kentinde bulunan bir polis karakolunda depolanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.
NDTV'nin haberine göre, Srinagar kentinin Nowgam bölgesinde bulunan karakolda patlama yaşandı.
Yetkililer, depolanan patlayıcıların incelendiği anda meydana gelen patlamada en az 9 kişinin öldüğünü belirtti.
Ölenlerin çoğunun, patlayıcıları inceleyen polis memurları ve adli tıp görevlileri olduğunu açıklayan yetkililer, 27 polis memuru, 2 gümrük memuru ve 3 sivilin de yaralandığını kaydetti.
Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel