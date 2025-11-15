Srinagar'da Polis Karakolunda Patlama: 9 Ölü, 32 Yaralı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Srinagar kentinde bulunan bir polis karakolunda depolanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, Srinagar kentinin Nowgam bölgesinde bulunan karakolda patlama yaşandı.

Yetkililer, depolanan patlayıcıların incelendiği anda meydana gelen patlamada en az 9 kişinin öldüğünü belirtti.

Ölenlerin çoğunun, patlayıcıları inceleyen polis memurları ve adli tıp görevlileri olduğunu açıklayan yetkililer, 27 polis memuru, 2 gümrük memuru ve 3 sivilin de yaralandığını kaydetti.