Sri Lanka, yurt dışındaki vatandaşlarından ülkeye para göndermelerini istedi

Sri Lanka, çok fazla ihtiyaç duyulan yiyecek ve yakıt ödenmelerine yardımcı olmaları için yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye para göndermeye çağırdı.

Eastern Eye sitesinin haberine göre, Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, yurt dışındaki Sri Lankalıların "ülkenin bu kritik döneminde döviz bağışı yoluyla yardımlarına" ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Weerasinghe, yaptığı yazılı açıklamada ABD, İngiltere ve Almanya'da bağışlar için banka hesapları açıldığını belirtti.

Açıklamada, bankaların "bu tür döviz transferlerinin yalnızca gıda, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin ithalatı için kullanılacağını garanti ettiği" bildirildi.

Protestocular Başbakan'la görüşmeyi reddetti

Öte yandan, Sri Lankalı protestocular Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın görüşme talebini reddetti.

ANI News'in haberine göre, görüşme teklifini reddeden protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa etmesi ve Rajapaksa ailesinin tüm üyelerinin hükümetten ayrılması yönündeki taleplerini yineledi.

Başbakan, protestoculara dün görüşme teklifinde bulunmuştu.

Ekonomik krizin pençesindeki Sri Lanka'nın 12 Nisan'da temerrüde düştüğü bildirilmişti.

Hükümet, ekonomik krizin aşılması için IMF'nin yanı sıra Hindistan ve Çin'den destek arayışını sürdürüyor.

Yakıt, gıda ve ilaç kıtlığının yaşandığı ülkede döviz rezervleri azalırken, hükümetin ekonomi politikaları protesto ediliyor.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutunun yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" şeklinde slogan atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere, polis biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, olağanüstü hal yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.